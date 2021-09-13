أصالة نصري تنشر أول تعليق على خبر زواجها

محمد الفلاح - الإثنين 13 سبتمبر 2021

أعلنت النجمة السورية أصالة نصري، عن زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك بعد نشرها صورتها الرسمية الأولى معه.



وكتبت نصري علی الصورة التي نشرتها: "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة، ولحظة حوّلت مشاعرنا، وكلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفوية لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو".

وأضافت نصري: "نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر، وأشكر قلوبكم الطيّبة الّتي فرحت لي وبي٫ وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي".

وتوجهت الفنانة لزوجها وقالت: "للغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي "فائق حسن" كلّ ما جمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ما حبيت وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد، ولأوّل مرّة أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوة نقيّة تكون لبكره القريب والبعيد قصّة حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بإبتسامة مايكون فيها لحظة وجع عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها".