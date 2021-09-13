أصالة تحتفل بزواجها من فائق حسن: “معاً نبدأ وكأننا نولد للتو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري مساء أمس الأحد، بعد قرانها على الشاعر العراقي فائق حسن، في حفل اقتصر على الأقارب والأصدقاء.

ونشرت صورة لها بصحبة زوجها، عبر “إنستغرام”، ووجّهت له رسالة رومانسية، وقالت: “منذ أن عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالٍ أحمل له كل الاحترام والثقة… وفي لحظة تحوّلت مشاعرنا، وكل شيء مشترك بيننا وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة والحب الصادق، وشعرت معه أنني بخير، وهو مثل ما تمنيته دائماً وأكثر… يفهمني من دون شرح وأفهمه من دون تكلّف، هو واضح وأنا عفوية؛ لهذا نحن معاً نبدأ وكأننا نولد للتو”.

وأضافت: “نحترم جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير ما نعطيه هو الحُبّ، سنُعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتصبح أجمل بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص، وسنعطيهم من هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد، ونتمنّى أن يكون من دون أي ضرر”.

كما وجّهت الشكر لجمهورها قائلة: “أشكر قلوبكم الطيّبة التي فرحت لي وبي، وأدعو الله أن أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينة لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي، وللغالي الحبيب والصديق الذي استطاع أن يكوّن عالماً أعيش به، زوجي فائق حسن… كلّ ما جمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك، وأعرف أنك تبادلني الشعور نفسه والعهد ذاته”.

وتابعت: “للمرّة الأولى أعلن أمام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي، وأتمنّى لنا ما أتمنّاه للناس الطيبين كلهم، ونعيش حياة حلوة نقيّة بسلام تكون للغد القريب والبعيد قصّة حلوة وتُحكى دائماً بابتسامة لا يكون فيها لحظة وجع، وأعيش أيّاماً تمنيتموها لي وأتمنّى أن تعيشوا مثلها”.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي صورة جديدة للمطربة السورية تجمعها بزوجها الشاعر العراقي مدير أعمال المطرب ماجد المهندس.

وكانت أصالة قد أكّدت خبر زواجها من فائق حسن بطريقة غير مباشرة، من خلال فيديو لها انتشر على السوشيل ميديا بعد انتشار خبر زواجها، وهي تلتقط صورة مع أحد معجبيها من العراق ليقول لها: “صرت كنتنا”؛ أي على علاقة نسب بالجمهور العراقي، لترد: “صرت كنتكم” وتؤكّد الأمر.

وتعرّف الثنائي منذ فترة طويلة بعد أن عرض حسن عليها مجموعة من الأغاني من تأليفه، كما تربطها صداقة قوية بالفنان العراقي ماجد المهندس، وخلال الآونة الأخيرة تردد أنهما شركاء في مطعم لبناني بمصر.

ويبلغان من العمر 52 عاماً، وكانت آخر زيجة للفنانة أصالة، من المخرج طارق العريان حتى انفصلا بعد زواج استمر 12 عاماً، وأثمر عن إنجاب ‏علي وآدم.