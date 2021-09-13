مايا دياب تطرح “أهلا وسهلا” غدًا.. وبتجرد يكشف التفاصيل الكاملة للأغنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تطرح النجمة اللبنانية مايا دياب ثاني أغنيات ألبومها المصري “أكتر شوية” غدًا الثلاثاء 14 سبتمبر عبر المواقع الموسيقية من إنتاج شركة Craft Media.

الأغنية الجديدة بعنوان “أهلا وسهلا” من كلمات محمد القاياتي وألحان محمد يحيى وتوزيع هادي شرارة، وعلمنا في “بتجرد” أن مايا صوّرتها منذ فترة مع المخرج جاد شويري، وستظهر من خلال الكليب بعدّة لوكات وستايلات جريئة.

وكانت مايا دياب قد قدمت مؤخراً أولى أغنيات ألبوم “أكتر شوية”، على طريقة “الديو” مع الفنان المصري محمود الليثي، وحملت الأغنية الشعبية اسم “حطالي روج” من كلمات ملاك عادل، وتوزيع إسلام شيبسي، وألحان الليثي.

وحقق “الديو” الغنائي أكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر “يوتيوب”، بعد طرحه بأسبوع.

ومن آخر أعمال مايا دياب الفنية أيضاً، أغنية “وطني اللي جاي”، التي قدمتها في ذكرى أحداث انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في ٤ أغسطس، وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان وتوزيع هادي شرارة، وإخراج جو بوعيد.