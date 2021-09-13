شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرعى ينفى إخراجه لمسلسل أحمد حلمى الجديد.. ويعلق: بحضر لـ "البيت بيتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج خالد مرعى لـ"الخليج 365"، أنه بدأ فى التحضير لمسلسله الجديد، والذى يحمل عنوان مبدئى وهو "البيت بيتى"، موضحًا أن العمل ينتمى لنوعية المسلسلات القصيرة، حيث يضم 10 حلقات فقط، وهو تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وجارى ترشيح أبطاله، ولم يستقر عليهم بشكل نهائى حتى الآن.

وأضاف مرعى، أنه من المقرر الإعلان عن الأسماء خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء التعاقدات معهم بشكل رسمى، مشيرًا إلى أن المسلسل تتوالى أحداثه فى إطار الرعب والإثارة والتشويق ولكن بشكل كوميدى ساخر.

وتابع خالد مرعى أنه ليس فى مشروع النجم أحمد حلمى الجديد "النجيب"، ولم يطرح عليه من الأساس مثلما ذكر فى بعض المواقع، مؤكداً أنه لا يعلم آى شئ عن هذا المشروع، لافتاً إلى أنه فوجئ بنشر العديد من الأخبار وأنه يتولى إخراج العمل وهذا غير صحيح.

وكانت آخر أعمال المخرج خالد مرعى مسلسل "قصر النيل" الذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولة العمل كل من النجوم ريهام عبد الغفور في تعاون جديد بعد النجاح الكبير لـ"زي الشمس"، وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبد الله وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى.