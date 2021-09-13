شكرا لقرائتكم خبر عن 19 أغنية لـ عزيز الشاعر في موسم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة انتعاشة فنية يعيشها الملحن والشاعر عزيز الشافعى حيث يعد موسم الصيف الحالي أحد أهم مواسم بالنسبة له، حيث تعاون مع عدد كبير من المطربين والمطربات في الكثير من الأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا سواء من خلال الألحان أو من خلال الكلمات والألحان سويا، وذلك على مدار 4 شهور قدم خلالهم حوالى 19 أغنية.





كانت بداية أعمال عزيز الشافعى في شهر يونيو من خلال أغنية "الساعة 2 بليل" للديفا سميرة سعيد وهى من ألحانه وكلمات تامر حسين، وأغنية "والله ما ينفع" للمطرب مصطفى حجاج وهى من كلماته وألحانه، وأغنية "نقابة المجروحين" للمطرب الشاب موسى وهى من كلماته والحانه أيضا، وأغنية "لو سمحتوا" لأمير الغناء العربى هانى شاكر وهى من ألحانه وكلمات تامر حسين





وفى شهر يوليو استكمل عزيز الشافعى نجاحه من خلال أغنية "صعبة" لنجم الجيل تامر حسنى وهى من كلماته وألحانه، وأغنية "نجمة معدية" لفريق واما وهى من كلماته وألحانه، وأغنية "كاريزما" للمطربة الشابة فريدة وهى من ألحانه وكلمات أمير طعيمة.





وشهد شهر أغسطس أكثر أعماله الغنائية، والتي كانت أولها "زيها مين" للنجم محمد حماقى وهى من كلماته وألحانه، وأغنية "ونفضل نرقص" للنجم أنغام وهى من كلماته وألحانه، وأغنية "الأستاذ" للنجمة لطيفة وهى من ألحانه وكلمات تامر حسين، وأغنية "دبلوماسي" للمطربة بلقيس وهى من كلماته وألحانه، وأغنية "رابع فنجان قهوة" للمطرب آدم وهى من ألحانه وكلمات تامر حسين، وأغنية "النار القايدة" للمطرب رامى عاشور وهى من كلماته وألحانه، واغنية "شاطرة" للمطربة الشابة أميرة فراج وهى من ألحانه وكلمات أمير طعيمة، وأغنية "بيحرك في المشاعر" للنجم رامى صبرى وهى من ألحانه وكلمات تامر حسين





وفى نهاية موسم الصيف وخلال شهر سبتمبر، حقق عزيز الشافعى نجاح من خلال أغنية "عرص مستمر" للنجم محمد حماقى وهى من كلماته وألحانه، وأغنية "يا ساتر" للمطرب دياب وهى من كلماته وألحانه، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم طرح أغنيتين أيضا هم، "اشتغالة ولا لا" للمطربة شذى وهى من كلماته وألحانه، أم الأغنية الثانية ستكون مع المطرب محمد نور من خلال أغنية تحمل اسم "سداح مداح".



