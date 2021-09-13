كارمن بصيبص تبدأ تصوير مسلسل "عروس بيروت 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص، بدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل "عروس بيروت".

ونشرت كارمن، صورة لها من كواليس المسلسل وهي تحمل "الكلاكيت"، وعلّقت: "هيا بنا.. الجزء الثالث مسلسل عروس بيروت".

مسلسل "عروس بيروت" عُرض على جزئين خلال عامي 2019 و2020، في 85 حلقة، وشارك في بطولته ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، جو طراد، محمد الأحمد، ومرام علي وغيرهم.

ومن جانب آخر، يعرض لـ كارمن بصيبص حاليا في دور العرض السينمائي فيلم "العارف" من إخراج أحمد علاء الديب، وتأليف محمد سيد بشير، وبطولة النجوم: أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفى خاطر، أحمد خالد صالح، وركين سعد وغيرهم.