هنا الزاهد تنشر بورتريه لها.. وتعلق: "آمن بالمعجزات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن صورة بورتريه لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وعلّقت هنا، على الصورة، قائلةً: "قبل كل شيء.. شاهد العالم من حولك بأعين متلألئة، لأن أعظم الأسرار مخبأة دائمًا في الأماكن غير المحتملة.. أولئك الذين لا يؤمنون بالسحر لن يجدوها أبدًا.. حلم كبير، آمن بالمعجزات".

وعُرض للفنانة هنا الزاهد في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "النمر"، مع الفنان محمد إمام.

المسلسل شارك في بطولته النجوم: نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل وإنتاج شركة "سينرجي".