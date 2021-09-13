احلام تهنىء اصالة وفائق حسن

كتب امير فتحي في الاثنين 13 سبتمبر 2021 05:43 صباحاً - حرصت الفنانة الاماراتية احلام على توجيه رسالة تهنئة الى الفنانة السورية اصالة نصري بعد اعلانها رسميا عن ارتباطها بالشاعر العراقي فائق حسن. ونشرت احلام تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “الف مبروك حبيبتي اصاله واخوي فائق ربي يتمم عليكم تستاهلي الفرحه”. This is a Twitter Status الف مبروك حبيبتي اصاله واخوي فائق ربي يتمم عليكم تستاهلي الفرحه 🎂♥️♥️💌💍👰🏻🤵🏻‍♂️ pic.twitter.com/8f3qKzFQnr — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) September 13, 2021 يذكر ان اصالة كانت قد اعلنت منذ ساعات قليلة عن ارتباطها رسميا بالشاعر العراقي فائق حسن وذلك عبر تدوينة مطولة نشرتها عبر حسابها على انستغرام.

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