كيم كاردشيان تظهر بإطلالة مخيفة.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 13 سبتمبر 2021 05:43 صباحاً - أحدثت النجمة الأمريكية كيم كاردشيان، جدلا واسعا لدى متابعيها بعد ظهورها بلباس وصفه البعض بلباس “الرعب المظلم والمخيف”، بسبب لونه وشكله واختفاء وجهها.

وبدت كيم كاردشيان مرتدية غطاء جلدي أسود غطى وجهها بشكل كامل ومعطف جلدي أسود من وسروال من نفس القماش وووضعت قفازين أيضاً فغطت بذلك جسدها كله، وانتعلت حذاء عالي الكعب وصل إلى ما فوق الركبة. وجاء هذا اللوك كله بالأسود ما عدا حقيبة يد صغيرة بيضاء.

وعلى الرغم من غرابة الإطلالة، إلا أن الصورة نالت ملايين علامات الإعجاب والبعض من متابعيها أشاد باللوك الغريب.فميا تلقت وابلا من النقد بسبب غرابة المشهد.