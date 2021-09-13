الكشف عن توقيف سيف نبيل في الامارات بعد اعتدائه بالضرب على حبيبته اللبنانية

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كتب امير فتحي في الاثنين 13 سبتمبر 2021 05:43 صباحاً - كشف الإعلامي اللبناني إيلي باسيل عن توقيف الفنان العراقي سيف نبيل بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية الضرب على إثر خلاف بينهما بسبب غيرتها الشديدة عليه منذ حوالي أسبوع.
وقال باسيل، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على اليوتيوب، ان السلطات الاماراتية ألقت القبض على النجم المعروف ولا يمكنه مغادرة الإمارات إلى أن تنتهي المحاكمة والتحقيقات بعد أن رفعت الشابة دعوى قضائية ضده وخضعت للفحص الطبي للتأكد من التفاصيل.
هذا ولم يتم إصدار أي تصريح رسمي من سيف نبيل أو من مكتب إدارة أعماله.
وعبر الجمهور عن صدمته من هذه الأنباء حول سيف نبيل، خاصة أنه معروف بأغانيه الرومانسية، مؤكدين أن الصورة التي يقدمها عن نفسه مزيفة.
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