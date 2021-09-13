محمد الفلاح - بريتني سبيرز تعلن خطبتها.. أصغر منها بـ12 عاما

الإثنين 13 سبتمبر 2021

أعلنت مغنية البوب الأمريكية، بريتني سبيرز، الأحد، خطبتها لصديقها سام أصغري.



ونشرت سبيرز (39 عاما)، التي تكافح أمام القضاء لإلغاء أمر وصاية مفروض على شؤونها الشخصية والمالية منذ 13 عاما، تسجيلا مصورا وذلك على‭ ‬تطبيق انستجرام وهي تقف إلى جانب أصغري (27 عاما) وتعرض خاتما في إصبعها.

وأكد براندون كوهين مدير أعمال أصغري لمجلة بيبول خطبة سبيرز وأصغري.

وتزوجت سبيرز مرتين من قبل، ففي عام 2004 تزوجت سبيرز صديق طفولتها جيسون ألكسندر لكن الزواج انتهى بعد أيام فقط. وفي وقت لاحق من نفس العام تزوجت الراقص كيفن فيدرلاين وأنجبت منه طفلين قبل طلاقهما في 2007.

وأصغري مدرب خاص وممثل ظهر في مسلسل "بلاك منداي" (الاثنين الأسود) على شبكة شوتايم.