شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين طبيب نفسي يعالج منى زكى فى "الجواهرجى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد النجم آسر ياسين، شخصية طبيب نفسى ضمن أحداث فيلم الجواهرجى، ويعالج خلال الفيلم النجمة منى زكى التي تعانى من اضطراب سلوكى ضمن الأحداث التي تدور فى إطار كوميدى.

فيلم "الجواهرجى" يناقش بشكل كوميدي أزمات الحياة الزوجية، التي تقع بين زوجين هما هنيدي ومنى زكى، يشاركهما البطولة لبلبة، آسر ياسين وأحمد السعدنى وريم مصطفى وأحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، من تأليف عمر طاهر، ويخرجه إسلام خيرى.

يعد فيلم "الجواهرجى" اللقاء الأول بين هنيدى ومنى زكى بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدى فى الجامعة الأمريكية".

من ناحية أخرى يواصل آسر ياسين تصوير أحداث دوره فى مسلسل "الثمانية" حيث يجسد دور ضابط مباحث ويواجه العديد من الصراعات وتدور الأحداث فى إطار الأكشن.