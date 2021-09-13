"الخلوق كابتن مصر".. تامر حسين ينشر صورة مع حازم إمام وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الشاعر تامر حسين، صورة له مع قائد نادي الزمالك السابق حازم إمام، من حفل جوائز دير جيست في دورته الـ 18.

وعلّق "حسين" على الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلا: "مع حبيبي المحترم الخلوق وكابتن مصر، من أعظم الناس اللي لمست الكورة في تاريخ الكورة المصرية بالنسبالي وعمري ما حبيت أنه يخرج من الملعب".

أضاف: "طول عمري من أشد المعجبين بأخلاقه ولعبه ومهاراته العالية وبتشرف بيه وبصداقته الغالية حازم إمام قدوة مُلهمة لناس كتير وشباب بيحلم بالتميُز واتأخرت الصورة دي والله يا حزوم.. مبروك تكريمك تستاهل كل الجوائز".

وحصل تامر حسين على جائزة أفضل شاعر غنائي في مصر ٢٠٢١ من "دير جيست" قبل أيام، بينما حصل حازم إمام على جائزة أفضل مذيع راديو رياضي.