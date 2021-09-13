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بهذه الكلمات.. محمد سلامة يهنئ خالد النبوي بعيد ميلاده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر

حرص المخرج محمد سلامة، على تهنئة الفنان خالد النبوي، بعيد ميلاده الذي يوافق يوم الأحد 12 سبتمبر.

ونشر سلامة، صورة تجمعه بالنبوي عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلّق: "كل سنة وأنت طيب وبخير وسعيد دائمًا خالد النبوي".

من ناحية أخرى، يشارك الفنان خالد النبوي في فيلم "أهل الكهف" بطولة كل من مصطفى فهمي، ومحمود حميدة وغادة عادل ومحمد ممدوح وريم مصطفى ومحمد فراج وبيومي فؤاد وأحمد عيد وعبد الرحمن أبو زهرة وهاجر أحمد وغيرهم.

وقام النبوي مؤخرا ببطولة الفيلم التسجيلي "مصر الحضارة" للتعريف بالآثار المصرية، واستعرض مجهودات الدولة لحفظ التراث والأبنية الأثرية، وذلك ضمن احتفالية نقل 22 مومياء ملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة في أبريل الماضي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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