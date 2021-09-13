روجينا تشعل حفل راغب علامة بوصلة رقص على المسرح.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 13 سبتمبر 2021 03:50 صباحاً - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بوصلة رقص قدمتها الفنانة المصرية روجينا، إلى جانب الفنان اللبناني راغب علامة على المسرح وذلك خلال حفله أمس بحديقة أحد فنادق القاهرة الجديدة.

,وفي التفاصيل، فقد ظهرت روجينا وهي تصعد على المسرح أثناء غناء راغب علامة وشاركته الرقص على أغنية “أنا اسمي حبيبك” الذى حرص بعدها على تحيتها وتقبيل يدها.

وكان قد حضر الحفل عدد من النجوم أيضُا إلى جانب روجينا نذكر منهم الفنانين ماجد المصري، إدوارد، وعزيز الشافعى، وكابتن محمد زيدان، وغيرهم من المشاهير،

وافتتح راغب علامة فقرته بـ”يا غايب” بعدها حرص على توجيه كلمة شكر للشاب خالد، وأعرب عن سعادته بوجوده معه بنفس المناسبة.

وقد استمرت فقرة راغب علامة الغنائية قرابة الساعتين قدم خلالهما “اللي باعنا”، “نسيني الدنيا”، “فورا تدخل حياتي”، “أنا اسمي حبيبك” وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الحضور.

وكان راغب علامة، نشر فيديو جمعه مع الشاب خالد، فور وصولهما القاهرة قادمين من بيروت، نشره عبر ستورى حسابه على “إنستجرام”، رحب خلاله النجمان بجمهورهما فى القاهرة قبل الحفل، وهذه المرة الأولى التى يلتقى فيها النجمان فى حفل واحد بالقاهرة.