شكرا لقرائتكم خبر عن معتز هشام عامل نظافة فى "وعد إبليس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الممثل الشاب معتز هشام شخصية عامل نظافة بمستشفى ضمن أحداث مسلسل "وعد إبليس" بطولة النجم عمرو يوسف .

ولفت الطفل معتز هشام الأنظار إليه بعد تقديم دور "سليم بن بايزيد بن محمد الفاتح" فى مسلسل "ممالك النار"، وعبر المشاهدون عن إعجابهم بأداء الطفل معتز وذلك من خلال تعليقاتهم على السوشيال ميديا.

من ناحية أخرى، يصور الفنان الشاب معتز هشام مشاهده في مسلسل "ورق التوت" ويجسد من خلاله طالب في معهد يلجأ له أصحابه في أي مشكلة ويقوم بحلها خاصة أنه يتمتع بصفات مميزة تجعله رزين ومتواضع بينهم كما أكد في تصريحات لـ"الخليج 365".

مسلسل "وعد إبليس" كان يحمل اسم "العقد"، وتم تغييره للاسم الجديد، ويجسد عمرو يوسف ضمن أحداث العمل رجل يتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض، ويشارك في بطولته كل من رزان مغربى ومريم الخشت ومحمد مرزيان ومها أبو عوف وآخرون ومن إخراج البريطاني كولين تيج.