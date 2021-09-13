شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تخوض دراما رمضان المقبل بتوقيع الكاتبة مريم ناعوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض النجمة منى زكى السباق الرمضانى المقبل 2022 بمسلسل لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن، من تأليف الكاتبة مريم ناعوم، حيث تواصل ورشة الكاتبة مريم ناعوم كتابة الحلقات الأولى من المسلسل.

ويعد المسلسل أول تعاون لمنى زكى فى الدراما مع الكاتبة مريم ناعوم، وتخوض زكى السباق الرمضانى المقبل للعام الثانى على التوالى بعد النجاح الكبير الذى حققته من خلال مسلسل "لعبة نيوتن"، من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة ميديا هب.





منى زكى قدمت العام الماضى مسلسل "لعبة نيوتن" ولاقى المسلسل ناجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من محمد ممدوح، سيد رجب، محمد فراج، عائشة بن أحمد، وعدد كبير من الشباب، تأليف وإخراج تامر محسن .

أما الكاتبة مريم ناعوم، يعرض لها حالياً مسلسل البريئة بطولة كارمن بصيبص، يورغو شلهوب، وعدد كبير من الفنانين، وكان آخر أعمال ورشة سرد مسلسل "خلى بالك من زيزى" بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح.