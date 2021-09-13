شكرا لقرائتكم خبر عن ابن منة جلال الرضيع يجري عملية والفنانة: قلبي واجعني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة منة جلال عن إجراء ابنها سليم عملية، حيث كتبت على حسابها بموقع "فيس بوك": "أنا بكتب البوست ده عشان ابنى هيعمل عملية وقلبي واجعني، ربنا حب يكافئنى مكافاة حلوة أوى فى وقت مكنتش بفكر غير أنى أشتغل وأرجع تانى أمثل ربنا بعتلى هدية وهى ابنى سليم ربنا كان حاسس بيا أن مش هفضل عايشة لوحدي فرزقنى بزوج من أول ماشوفنا بعض قالي انا نفسى تخلفى وكان قلته لو ربنا عايزني أخلف هيعمل كده وبصراحة من ساعة جوازنا كان بيسعى على الموضوع ده وخصوصا إني كان عندي 38 سنة".

وأضافت منة: "أنا كان نفسي أخلف ويبقي عندي أسرة قبل ما أكمل 40 سنة روحت لكذا دكتور وكل دكتور اروحله يقولي نعمل حقن وأنا كنت رافضة نهائى لحد ما لقيت تليفون من المطربة مروة نصر بتقولي اوعي تعملي حاجة انا هوديكى لدكتورة شاطرة كانت الدكتورة أميمة إدريس وكأن ربنا بعتلي مروة عشان تغيرلي تفكيري ربنا يسعدها و يبارك في ولادها وفعلا روحت وبعد شهر بالظبط الدكتورة قالتلي مبروك انتي حامل إحساس عمره مايتوصف أبدا مشاعر جديدة ومختلفة وكنت فرحانة وأنا بتخن وبحس بابني ودلوقتي بعد ماجه سليم كل حاجة عندي اتغيرت مشاعري وإحساسي وحبي بقي حاجة تانية خالص وبقي عندي سلام نفسى وبقيت عاوزة اعمل حاجات كتير عشان خاطر ابني".

وتابعت منة: "مستنية يتكلم ويقولي يا ماما ربنا يخليه ليا لأنه هو بقي سندي وظهري وكل حاجة ليا ربنا يرزق كل بنت بالخلفة الخلقة رزق وتغير حياة انا بقيت عائشة من أول وجديد عشان بقي عندي مسئولية كبيرة وهى سليم.. بحبك".



نجل منة جلال الرضيع يجري عملية