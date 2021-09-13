شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر الشرنوبى تعلن خطوبتها من أحمد الجابرى رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة هاجر الشرنوبى، منذ قليل، بخطوبتها بشكل رسمي على أحمد الجابرى مدير استوديوهات فنية، بعد أن نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع "فيس بوك" صورا أثناء تلبيس الدبلة، وعلقت قائلة: "الخطوبة"، وانهالت التعليقات والمباركات لها.





وكان أحمد الجابر قد فاجأ الفنانة هاجر الشرنوبى الشهر الماضى أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، بالتقدم لخطبتها، بعد أن ركع على قدمه وقدم الخاتم وقام بتلبيسه لها أثناء تواجدهما في الساحل الشمالى.





وشاركت هاجر الشرنوبى في دراما رمضان الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسل "هجمة مرتدة"، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.





كما شاركت هاجر الشرنوبى في الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسل "كوفيد 25" من بطولة يوسف الشريف، أيتن عامر، راندا البحيري، ميرنا نور الدين، أحمد صلاح حسني، إدوارد، أميرة العايدي، إسلام جمال، وغيرهم من نجوم الفن، ومن تأليف إنجي علاء ومن إخراج أحمد نادر جلال.