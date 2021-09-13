شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "Happening" الفائز بأسد فينسيا الذهبي فى الدورة الـ5 من الجونة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎كشف مهرجان الجونة السينمائي عن ثلاثة من الأفلام المختارة رسميا للمشاركة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، والتي قد حصلت على إشادات وإعجاب النقاد، بالإضافة إلى جوائز مهمة في مهرجان فينيسا السينمائي.

‎وحصل الفيلم الفرنسي "Happening" للمخرج أودري ديوان، على إشادة من النقاد، وحصل على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة الأسد الذهبي، وجائزة أركا سينما جيوفاني، وجائزة بريان، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد، بينما حصل الفيلم الفرنسي "عالم آخر" للمخرج ستيفان بريزي، على جائزة سيجنيس.

وأخيرًا فاز الفيلم الفنلندي للمخرج تيمو نيكي "الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانيك" بجائزة الجمهور المعروفة باسم آرماني بيوتي.

‎كما تلقى فيلم "كوستا برافا" للمخرجة مونيا عقل، وهو أيضًا أحد مشاريع منصة الجونة السينمائية، إشارة خاصة لمعالجة القضايا وثيقة الصلة بالبيئة.