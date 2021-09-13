عرض فيلمي "الأسطورة" و"لؤلؤة الشرق" بمركز الثقافة السينمائية في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يواصل مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، نشاطه وعروضه السينمائية بإشراف السيناريست والناقد مجدي الشحري مدير عام مركز الثقافة السينمائية، بتقديم أمسية سينمائية يوم الأربعاء الموافق ١٥ سبتمبر الحالي في تمام السابعة مساء.

ومن المقرر أن يتم عرض كل من فيلم "الأسطورة" للنجمة الراحلة فاتن حمامة والمخرج أحمد فهمي عبد الظاهر، وفيلم "لؤلؤة الشرق" للنجمة الراحلة شادية للمخرج عبدالله جاد.

وكشف مركز الثقافة السينمائية أن الدعوة عامة للجمهور والسينمائيين والإعلاميين لحضور فعاليات اليوم.

يذكر أن كافة الأنشطة تقام مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.