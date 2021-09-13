هاجر الشرنوبي تعلن خطوبتها رسميا لـ أحمد الجابري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة هاجر الشرنوبي، خطوبتها رسميا لمدير الاستوديوهات الفنية أحمد الجابري.

ونشرت هاجر، صورة مع الجابري من حفل الخطوبة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "الخطوبة".

وكان أحمد الجابر، قد فاجأ الفنانة هاجر الشرنوبي الشهر الماضي أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، بالتقدم لخطبتها، بعد أن ركع على قدمه وقدّم الخاتم وقام بتلبيسه لها أثناء تواجدهما في الساحل الشمالي.

وشاركت هاجر الشرنوبي في دراما رمضان الماضي بمسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي.

كما شاركت أيضا بمسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، آيتن عامر، راندا البحيري، ميرنا نور الدين، أحمد صلاح حسني، إدوارد، أميرة العايدي، إسلام جمال، ومن تأليف إنجي علاء ومن إخراج أحمد نادر جلال.