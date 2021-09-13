"هيعمل عملية وقلبي وجعني".. منة جلال تروي قصة إنجاب طفلها في عمر 38 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة منة جلال، عن أن طفلها "سليم" سيجري عملية جراحية، لم تكشف عن تفاصيلها.

وكتبت منة، عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "أنا بكتب البوست ده، عشان ابني هيعمل عملية وقلبي وجعني.. ربنا حب يكافئني مكافأة حلوة أوي في وقت مكنتش بفكر غير إني أشتغل وأرجع تاني أمثل، ربنا بعتلي هدية وهي ابني (سليم).. ربنا كان حاسس بيّا إن مش هفضل عايشة لوحدي، فرزقني بزوج من أول ما شوفنا بعض قالي أنا نفسي تخلفي، وقولته (لو ربنا عايزني أخلف هيعمل كده)، وبصراحة من ساعة جوازنا كان بيسعى على الموضوع ده، وخصوصا إني كان عندي 38 سنة وأنا كان نفسي أخلف ويبقى عندي أسرة قبل ما أكمل 40 سنة".

واستكملت: "روحت لكذا دكتور وكل دكتور أروح له يقولي نعمل حقن، وأنا كنت رافضة نهائي، لحد ما لقيت تليفون من المطربة مروة نصر بتقولي اوعي تعملي حاجة أنا هوديكي لدكتورة شاطرة، وكان ربنا بعتلي (مروة) عشان تغيرلي تفكيري، ربنا يسعدها ويبارك في ولادها وفعلا روحت وبعد شهر بالظبط الدكتورة قالتلي مبروك أنتي حامل، إحساس عمره ما يتوصف أبدا.. مشاعر جديدة ومختلفة وكنت فرحانة وأنا بتخن وبحس بابني".

وأضافت: "دلوقتي بعد ما جه (سليم).. كل حاجة عندي اتغيرت، مشاعري وإحساسي وحبي بقوا حاجة تانية خالص، وبقي عندي سلام نفسي، وبقيت عاوزة أعمل حاجات كتير عشان خاطر ابني، مستنية يتكلم ويقولي يا ماما، ربنا يخليه ليّا، لأنه هو بقي سندي وظهري وكل حاجة ليا".

واختتمت: "ربنا يرزق كل بنت بالخلفة.. الخلفة رزق وتغير حياة، أنا بقيت عايشة من أول وجديد عشان بقي عندي مسئولية كبيرة وهي (سليم).. بحبك".

يذكر أن الفنانة الشابة منة جلال، أعلنت زواجها من رجل أعمال، واحتفلت يوم 13 يونيو 2020 بعقد قرانها وزواجها.

وقالت منة، وقتها في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "اقتصر الأمر على عقد قران وسط حضور المقربين مني فقط من أسرتي وأسرة زوجي، واثنين من أصدقائي".

وأشارت منة إلى أن زوجها رجل أعمال مصري يعيش في السعودية، تنقسم أنشطته وأعماله بين مصر والسعودية.