دنيا بطمة بـ"قفطان" ومنة فضالي جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إدوارد

نشر الفنان إدوارد صورة له من داخل حمام السباحة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب جمهوره.

أمل رزق

نشرت الفنانة أمل رزق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد الأماكن الساحلية، خلال قضاء عطلتها الصيفية.

باسكال مشعلاني

نشرت المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر.

نور دياب

نشرت نور دياب ابنة الهضبة عمرو دياب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جريئة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء قضاء عطلتها الصيفية من أحد الأماكن الساحلية.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"قفطان" مغربي، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

سلاف فواخرجي

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

سناء يوسف

نشرت الفنانة سناء يوسف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام حمام السباحة.

شمس

نشرت المطربة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية من أمام البحر.