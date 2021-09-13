ماذا فعلت أصالة منذ الطلاق من طارق العريان حتى الزواج من فائق حسن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

مرّ نحو 20 شهرا على إعلان النجمة السورية أصالة نصري، طلاقها من زوجها السابق المخرج طارق العريان؛ وذلك قبل أن تدخل مجددا عش الزوجية مع الشاعر العراقي فائق حسن. فماذا فعلت أصالة في هذه الشهور منذ الطلاق وحتى الزواج؟

17 يناير 2020: طلاق أصالة وطارق العريان

في 17 يناير 2020، كشفت الفنانة أصالة نصري، انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج استمر سنوات طويلة أنجبا خلالها طفليهما "آدم وعلي"، ونشرت صورة لهما عبر حسابها على "إنستجرام" وعلّقت: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى من الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على اتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، لطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".

فبراير 2020: حبي لطارق العريان دفعني للذهاب للطبيب النفسي

وفي 22 فبراير 2020، كشفت أصالة عن سر متعلق بطلاقها من طارق العريان، واعترفت أن "حبها الشديد للعريان وتعلقها به دفعها إلى اللجوء للطبيب النفسي"، بحسب تصريحاتها لـ"سكاي نيوز عربية"، مضيفة: "الناس حافظين ضعفي وقوتي وانكساري وكرامتي.. من 25 عاما أنا مجموعة من هذه الأشياء، والفترة اللي غنيت فيها أغنية (شامخ) كنت حزينة ومكسورة وتعبانة نفسيا، وأتعالج عند طبيب نفسي، ولسه لحد دلوقتي لأني مريت بظروف سيئة أدت إلى انفصالي، اكيد مكنتش بحالة مستقرة وما صورته كان الحقيقة، حزنت بسبب انفصالي عن طارق العريان جدا كتير لأنه مش أي رجل.. لقد كنت متعلقة به كتير وأحبه.. الحب والعشق في حياتي مش سهل وأنا أحببته كثيرا".

أبريل 2020: أفتقد طارق العريان

وتحدثت أصالة نصري عن مشاعرها بعد الانفصال لبرنامج "The Insider بالعربي"، في أبريل 2020، وقالت في مداخلة هاتفية: "أكيد كلنا نفتقد طارق العريان، ومشاعر كثيرة تجول بخاطري في هذه الأيام وأشعر بالندم على بعض ردود أفعالي، من المحتمل أن يجمعنا إفطار في شهر رمضان، كل شيء مرهون بالظروف، أعترف أنني ارتكبت أخطاء كثيرة في 2019 وبداية 2020، وأتمنى أن أجد طريقة للاعتذار؛ لأني لا أعرف سبب هذه الأخطاء، حجم المسؤوليات والانشغال ربما يجعل الإنسان غير متزن في بعض اللحظات، وقد يطلق تصريحات ويندم عليها فيما بعد".

يونيو 2020: أصالة تجيب.. هل تتزوج بعد طلاقها من طارق العريان؟

تحدثت أصالة في 10 يونيو 2020، عن مسألة طلاقها من المخرج طارق العريان خلال بث مباشر عبر "إنستجرام"، لافتة إلى أنها عقب تجربة الطلاق اكتشفت كيف باستطاعتها نسيان مشاكلها في أوقات عملها وإحياء حفلاتها، وكأنها تصبح شخص ثان بمجرد الصعود على المسرح، موضحة ما إن كانت ترغب في الزواج للمرة الثالثة بعد طلاقها أم تكتفي بكونها الأم العزباء، نافية رغبتها في الزواج على الإطلاق بعد انفصالها عن العريان، بل ترغب في غلق الموضوع بعد ما قاسته في الانفصال الأخير.

سبتمبر 2020: أصالة تحذف جميع صورها على إنستجرام

في سبتمبر 2020، فاجأت أصالة جمهورها بحذف جميع الصور والفيديوهات التي نشرتها منذ تدشينها حسابها على موقع "إنستجرام"، وذلك لأسباب لم تعلنها.

سبتمبر 2020: طرح ألبوم أصالة "لا تستسلم"

وفي منتصف شهر سبتمبر 2020؛ طرحت الشركة المنتجة لألبوم النجمة السورية أصالة نصري "لا تستسلم"، أغاني الألبوم الجديد التي تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغاني والموسيقى الإلكترونية، حيث يضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللكنة الخليجية.

ديسمبر 2020: أصالة تهاجم طارق العريان "اللي بتعمله عيب"

وبعدما ظهر طارق العريان في صورة مع عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان في نهاية ديسمبر 2020؛ كتبت أصالة مُعلقة على الصورة عبر "إنستجرام": "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّ منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. الصّورة مو عاديّة.. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان اللي عم حاول حافظ عليها على قد ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) - تقصد طارق العريان - غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب.. سامحوني على تصرّفي اللي مو المفروض يكون بس ذهولي من قدرتهم خلّتني أتجاوز كل أنواع الحرص ولغت تفكيري".

يناير 2021: أصالة نصري تبدأ كتابة مذكراتها

في نهاية يناير 2021، كشفت أصالة عن أنها بدأت كتابة مذكراتها الشخصية، وذلك في تصريح لبرنامج "et بالعربي"، مشيرة إلى أنها تفكر في إصدار كتاب عنها، وأضافت أنها بدأت في كتابته بمساعدة إحدى الكاتبات الكبار، وتبدأ من آخر ذكرى لديها رجوعا إلى الوراء في قصة حياتها. وردا على سؤال بشأن موقفها من تحويل مذكراتها الشخصية إلى عمل فني، قالت أصالة ساخر إنه سيكون مسلسلا "هنديا"، بحسب تعبيرها، لافتة إلى أن حياتها تضم الكثير من الأهوال والأشياء التي تستحق أن تروى.

أبريل 2021: أصالة تعاني من صداع دائم في الرأس

في مطلع أبريل 2021؛ حلت أصالة ضيفة على برنامج "عيشها بإنرجي"، وتحدثت عن أزمتها الصحية التي مرت بها في الأشهر الماضية، بعد طلاقها من المخرج طارق العريان، لافتة إلى أنها توقفت عن تعاطي العقاقير الطبية الموصوفة لها لعلاج الاكتئاب، ما أصابها بصداع دائم في الرأس، مضيفة أنها خضعت للعلاج بعد استشارة ثلاثة أطباء متخصصين في المجال النفسي.

أبريل 2021: أصالة تعتذر لأنغام

في 6 أبريل الماضي، قدّمت أصالة اعتذارا علنياً للفنانة أنغام، وذلك بعد خلافات دامت لنحو عامين، بسبب زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم، الذي كان زوج ابنة شقيقة طارق العريان، ونشرت الفنانة السورية، صورة لأنغام وولديها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام"، وعلقت: "بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغاليه الصّديقه دائماً أنغام عن ماصدر منّي وأنا أخطأت التّقدير .. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار.. لو شو ما كان ردّ نغّومه أنا بقبل وبقدّر ..وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض.. كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّة"، وقامت أنغام بالرد عليها وكتبت: "كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك أن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللي حصل ماقدرش غير أني أقبل اعتذارك وعفا الله عما سلف".

سبتمبر 2021: زواج أصالة من فائق حسن

في يوم 11 سبتمبر الجاري، أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، زواج الفنانة السورية أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال الفنان ماجد المهندس.

ونشرت "مي" صورة تجمع أصالة وفائق عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "زواج الفنانة أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال ماجد المهندس.. ألف مبروك الزواج للمرة الرابعة".

وظهرت النجمة السورية أصالة نصري، لأول مرة، يوم الأحد 12 سبتمبر الجاري، مع الشاعر العراقي فائق حسن، في صورة نشرها الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهنا الثنائي قائلا: "كل شيء يقل إذا قسم على اثنين إلا الحب فهو يزيد.. وهذا ما أتمناه للغاليين أصالة نصري وفائق حسن، ألف مبروك وإن شاء الله أيامكم دوما حب وسعادة ونجاح".

وحتى الآن لم يصدر تعليقا رسميا من أصالة ولا من فائق حسن على زواجهما.

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