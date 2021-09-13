ريم البارودي تكشف طبيعة علاقتها بسمية الخشاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة ريم البارودي عن طبيعة علاقتها بالفنانة سمية الخشاب خلال الفترة الحالية.

ومن خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، استقبلت ريم عدة أسئلة من جمهورها، ومن بينها سؤال "علاقتك بسمية الخشاب بقت حلوة بجد؟"، وردت ريم: "حلوة بجد".

وعن ارتباطها مرة أخرى سألها متابع آخر قائلا: "مش قولتي إنك عايشة قصة حب هي فين بقى؟"، لترد ريم: "قولت طبعا، كل شيء في الدنيا قسمة ونصيب وأنا مليش نصيب في الحب".

ومن ناحية أخرى كانت أخر أعمال ريم البارودي مسلسل "فارس بلا جواز"، بطولة مصطفى قمر، طارق عبد العزيز، طارق الإبياري، سليمان عيد، داليا مصطفى، مي سليم، هنادي مهنا، سامي مغاوري، العمل تأليف فدوى الشندويلي، وإخراج معتز حسام.