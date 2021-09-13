حنان مطاوع أفضل ممثلة في "الأمل السينمائي" بالسويد.. ومخرج الفيلم يوجه رسالة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المخرج أحمد رشوان، عن فوز الفنانة حنان مطاوع بطلة فيلمه "قابل للكسر" بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان الأمل السينمائي الدولي بالسويد، عن دورها بالعمل.

وكتب رشوان عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "حصل فيلمنا (قابل للكسر) على جائزة أفضل ممثلة للفنانة حنان مطاوع من مهرجان الأمل السينمائي الدولي بالسويد. ألف مبروك يا حنة، انتي فنانة موهوبة وبذلتي مجهود كبير وتستحقي الجائزة وعقبال جوائز تانية كتير".

وتابع "شكري الجزيل للفنانة الجميلة إلهام شاهين التي تسلمت الجائزة نيابة عن حنان. شكري للجنة التحكيم الموقرة، ولإدارة المهرجان (فادي اللاوند، خالد الزدجالي، ميرفت عمر).. وفريق العمل أمام وخلف الكاميرا ، ولموزعي الفيلم ( منصة جوي- أحمد علي) وطاهر بدر وشريكي الفنان والمنتج خالد خطاب.. شكرا لمساندتكم ودعمكم".

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ضيوف شرف "حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي"، ويشارك في الفيلم عدد كبير من الوجوه الجديدة: "محمد الموجي، أحمد شكري، كريم العطار، ناجي شحاتة، توني روبرت، إيمان ثابت، هند أكرم، محمد أمجد، ياسر زكي، أحمد عراقي، محمد جودة، أحمد كامل، توني أمين، سيد عبدالنبي، يوسف سمرة، محمد محسن، شريف اليمني، باكينام عز الدين".