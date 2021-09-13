عمره وأشهر أغانيه.. من هو فائق حسن بعد إعلان زواجه من أصالة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

ظهرت النجمة السورية أصالة نصري، لأول مرة، اليوم الأحد، مع الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك بعد ما تردد عن زواجهما.

وهنأ الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي، المطربة أصالة، ونشر "هنيدي" مقطع فيديو يجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "كل شيء يقل إذا قسم على اثنين إلا الحب فهو يزيد.. وهذا ما أتمناه للغاليين أصالة نصري وفائق حسن، ألف مبروك وإن شاء الله أيامكم دوما حب وسعادة ونجاح".

وإليك أبرز المعلومات عن فائق حسن:

- فائق حسن هو شاعر ومخرج عراقي.

- يبلغ من العمر 52 عاما.

- هو مدير أعمال الفنان ماجد المهندس.

- يقيم في المملكة العربية السعودية.

- تزوج عام 2009 للمرة الأولى في حياته، لكنه انفصل عن زوجته دون أن يكون بينهما أطفال.

- من بين أشهر الأغاني التي قدّمها فائق حسن مع ماجد المهندس: "واحشني موت - بين إيديا - أنا حنيت - يمكن أحبك - انسى - انجنيت" وغيرها.

- أخر ما نشره على "تويتر"، صورة مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، وعلّق: "كل عام وأنت بألف خير يا حبيبنا يا بو ناصر.. ربي يحفظك ويديمك ويخليك لنا ولا يحرمنا طيبك".

- وذكر تقرير نشرته "العربية" عن ماجد المهندس في أكتوبر 2016، أنه "لعل من الإنصاف عند الحديث عن المهندس التطرق إلى مدير أعماله فائق حسن، حيث لا نستطيع أن نذكر صفته الوظيفية ثم نتوقف، فهو إضافة إلى كونه مدير أعمال، في الأساس شاعر غنائي وصاحب رؤية فنية ناضجة، وعند الحديث عن النماذج الناجحة من مديري أعمال يجب أن نضع فائق على رأس القائمة، في المقابل نجد أن هناك فنانين كان مديرو أعمالهم سبباً في تراجع حضورهم على المستوى الفني والإعلامي لضعف تأهيلهم وافتقادهم للكاريزما، ويكفي أن فائق كانت له بصمته على مجموعة من أجمل أغنيات المهندس".

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، أعلنت يوم السبت، إن الفنانة السورية أصالة نصري تزوجت من الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال الفنان ماجد المهندس.

ونشرت "مي" صورة تجمع أصالة وفائق عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "زواج الفنانة أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال ماجد المهندس.. ألف مبروك الزواج للمرة الرابعة".