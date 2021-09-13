شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية الحضرية: توجيهات رئاسية بالانتهاء من مشروع حدائق الفسطاط خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إنه تم إعداد دراسة شاملة وكاملة لتطوير سور مجرى العيون، بجانب إعداد وتنفيذ مشروع حدائق الفسطاط الذى يقام على 500 فدان.

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه لا يوجد دولة قامت بعمل حدائق على مساحة 500 فدان، وبدأنا تصميم الحدائق من منطقة مسجد عمرو بن العاص.

وتابع رئيس صندوق التنمية الحضرية: أخذنا توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تكون مدة التنفيذ عاما واحدا لمشروع حدائق الفسطاط، ويتم الاهتمام بالمحافظة على النسيج العمرانى، والحفاظ على الحرف اليدوية في مصر .