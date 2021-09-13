شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عمر هاشم يلقى قصيدة رثاء بعزاء الراحل الحاج محمود العربى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كلمة خلال عزاء الراحل الحاج محمود العربى بمنطقة مصانع العربى فى قليوب بمحافظة القليوبية، أكد خلالها على طيب قلب الراحل وأنه رجل بر من الدرجة الأولى، كما أنه حرص على توطيد العلاقة بينه وبين ربه، فوطد الله علاقة خلقه به.



الدكتور أحمد عمر هاشم وزير الأوقاف الأسبق

كما ألقى أحمد عمر هاشم، قصيدة رثى خلالها الراحل الحاج محمود العربي، مؤكدا أنه كتبها خلال حضوره العزاء.

وتوافد كبار الشخصيات والوزراء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ على عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربى صاحب شركات العربى من مقر مصانعه فى مدينة قليوب بمحافظة القليوبية.



الدكتور أحمد عمر هاشم وزير الأوقاف الأسبق يشارك فى عزاء الراحل الحاج محمود العربى

وشهد العزاء إقبالا كبيرا من المعزين وكان فى مقدمتهم الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق والدكتور على المصيلحى وزير التموين ومحمد سعفان وزير القوى العاملة ومحافظو القاهرة والدقهلية والمنوفية ومسؤولى السفارة اليابانية وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وقام بقراءة أجزاء من القرآن الشيخ الدكتور محمد نعينع .

وكان فى مقدمة متلقى العزاء أنجال الراحل الحاج محمود العربى وهم المهندسين إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية والمهندس محمد العربى والمهندس صلاح العربى وسط إجراءات احترازية تحسبا لفيروس كورونا، نظرا لتزايد أعداد المعزين فى وفاة رجل الأعمال الحاج محمود العربي، حيث حرصت أسرة الراحل على إقامة العزاء فى المكان الأقرب لقلب الراحل وهو مقر مصانعه فى مدينة قليوب والذى شهد اقبالا غير مسبوق من المعزين من كافة الاطياف من محبيه من كافة أنحاء الجمهورية.