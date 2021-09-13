شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: كارت خاص لكل طالب سيتلقى لقاح كورونا بحصوله على التطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن تطعيم الطلاب والكوادر الجامعية من أستاذة وعاملين من الضرورى أن يتم قبل العام الدراسى الحالى، موضحا أن الطلاب المستجدين مع إجراءات الكشف الطبى سيتم تطعيمهم فى مستشفيات الطلبة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، فى تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن الدولة عازمة على أن يتم العام الدراسى الحالى فى ظل أمان صحى، وهناك أماكن تجمعات كبيرة مثل المدرجات فى الكليات النظرية والمدن الجامعية.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالى: نتمنى من الجميع أن يساعد فى أن يكون العام الجامعى آمنا، والدولة عازمة على الالتزام الجاد بكافة الإجراءات الاحترازية، وهناك نقاط عديدة تمنع التزاحم بين الطلاب، وتم توفير اللقاحات لكل الطلاب والكوادر فى الجامعات، وكل كوادر المنظومة تستطيع أن تحصل على اللقاح.

وذكر المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، أن وزير التعليم العالى طلب من رؤساء الجامعات اتخاذ كافة الإجراءات التى تمكن الجامعة لإلزام كل أعضاء المنظومة لسرعة التجاوب مع تلقيح الكوادر الجامعية والطلاب، وكل طالب سيحصل على اللقاح سيكون له كارت خاص به يوضح أنه تلقى اللقاح ولن يجد صعوبة فى الدخول للجامعة.