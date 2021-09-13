شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: منظومة العدادات مسبوقة الدفع مؤمنة على أعلى مستوى ويصعب التلاعب بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن منظومة العدادات مسبوقة الدفع تعتمد على أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة فى طرق الحساب والتعامل مع المشتركين، موكدا أن هذه المنظومة مؤمنة على أعلى مستوى ويصعب التلاعب فيها.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لا توجد أزمة فى رصيد المشتركين بالعدادات مسبوقة الدفع على مستوى الجمهورية، الذى يتم شحنه كما يعتقد البعض، كاشفا أن العدادات مسبوقة الدفع تعمل من خلال برنامج حاسب آلي لا يمكن لا اى عنصر بشرى التدخل فيه.

وأشار حمزة إلى، أن العدادات مسبوقة الدفع تتميز بأنها لا تحتاج لتدخل عنصر بشرى فى التعامل معها و تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى حساب الاستهلاك و التعامل مع المواطن فى كافة الإجراءات ، لافتا إلى أن العداد مسبوق الدفع من ضمن مميزاته المحاسبة الدقيقة لاستهلاك المواطنين.

وقال حمزة، إن أى مواطن من حقه أن يتقدم بشكوى فى حالة وجود شك فى طريقة حسابه على استهلاكه الشهرى، مشيرا إلى أن مستخدمي العداد مسبوق الدفع يمكن أن يحصلوا على تفاصيل كاملة خاصة بالاستهلاك والرصيد الذى تم خصمه و شحنه.

وتابع حمزة أن إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع بلغ حتى الآن ما يقرب من 9 مليون 500 الف عداد مسبوق الدفع، لافتا إلى أنه من المستهدف أن يتم تركيب 2 مليون عداد مسبوق الدفع سنويا لحين الانتهاء من تحويل كافة العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع.