شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء وشخصيات عامة فى عزاء محمود العربى.. توافد لا ينقطع على سرادق شهبندر التجار .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365 في بث مباشر له متابعة لتوافد كبار الشخصيات والوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ على عزاء رجل الأعمال الراحل محمود العربي صاحب شركات العربي من مقر مصانعه في مدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

وشهد العزاء إقبالا كبيرا من المعزين وكان في مقدمتهم الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق والدكتور علي المصيلحي وزير التموين ومحمد سعفان وزير القوى العاملة ومحافظو القاهرة والدقهلية والمنوفية ومسؤولي السفارة اليابانية وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وورئيس جهاز حماية المستهلك، والصحفى مدحت وهبة، وبحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وقام بقراءة أجزاء من القرآن الشيخ الدكتور محمد نعينع .

وكان في مقدمة متلقي العزاء أنجال الراحل الحاج محمود العربي وهم المهندسين إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية والمهندس محمد العربي والمهندس صلاح العربي وسط إجراءات احترازية تحسبا لفيروس كورونا، نظرا لتزايد أعداد المعزين في وفاة رجل الأعمال الحاج محمود العربي، حيث حرصت أسرة الراحل على إقامة العزاء في المكان الأقرب لقلب الراحل وهو مقر مصانعه في مدينة قليوب والذي شهد اقبالا غير مسبوق من المعزين من كافة الاطياف من محبيه من كافة أنحاء الجمهورية.