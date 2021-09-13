شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بخروج تجهيزات المتحف الكبير بأعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة.

التضامن: إشهار الجمعيات الأهلية لأول مرة إلكترونيا

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعى، مجهودات الوزارة فى إطلاق المنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الاهلي، مشيرة أن قانون تنظيم العمل الاهلى أعطى امتيازات وحريات كبيرة للجمعيات الأهلية.

الرئيس السيسي يوجه بخروج تجهيزات المتحف المصرى الكبير بأعلى مستوى الرئيس السيسي يوجه بخروج تجهيزات المتحف المصرى الكبير بأعلى مستوى اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروع المتحف المصري الكبير، واللواء أكرم الجوهرى مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة. الرئيس السيسى يوجه بصياغة مخطط متكامل لإدارة وصيانة أحياء العاصمة الإدارية الرئيس السيسى يوجه بصياغة مخطط متكامل لإدارة وصيانة أحياء العاصمة الإدارية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصياغة مخطط متكامل بشأن منظومة الادارة والصيانة لاحياء ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً المنطقة المركزية والحي الحكومي والمرافق العامة المتنوعة، وذلك لتحقيق وضمان استدامة وكفاءة الإدارة والتشغيل. الرئيس السيسي يستعرض مشروعات البنية الأساسية والمرافق فى العاصمة الإدارية اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروع المتحف المصري الكبير، واللواء أكرم الجوهري مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة. ميار شريف تتوج ببطولة ألمانيا للتنس فى إنجاز تاريخى

تواصل مـيـار شـريـف بطلة مصر في التنس، التألق وتحقيق إنجاز تاريخي للتنس المصري بعد التتويج ببطولة ألمانيا للتنس WTA 125k بعد فوزها على الإيطالية مارتينا تريڤيسان 2-0 في المباراة النهائية.



معلومات الوزراء يرصد أثر تطوير الطرق والكبارى بالقاهرة بين عامى 2019 و2020 معلومات الوزراء يرصد أثر تطوير الطرق والكبارى بالقاهرة بين عامى 2019 و2020

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجراف يرصد فيه الأثر العملي الواضح لجهود الحكومة نحو تطوير شبكة الطرق والمواصلات، والتى بدأت تؤتى ثمارها، وفق مؤشر حركة المرور 2020 ومقارنة بياناته ببيانات البنك الدولي في 2014.



مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى رفقة شرطة الاحتلال مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى رفقة شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون متطرفون إسرائيليون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وقال شهود عيان لمراسل وكالة الأنباء الاردنية (بترا) في رام الله إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.



‎التضامن: حل أى جمعية أهلية لم توفق أوضاعها قبل يناير 2022 قضائيا ‎التضامن: حل أى جمعية أهلية لم توفق أوضاعها قبل يناير 2022 قضائيا

‎قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للعمل الأهلى، إن الجمعيات التى لم توفق أوضاعها سواء ورقيا أو إلكترونيا، قبل يناير 2022 سيتم حلها من خلال القضاء الإدارى، لافتا إلى أنه سيتم رفع الأمر للقضاء.



أبرز خدمات حكومية مجانية من جهاز تنمية المشروعات.. إنفوجراف أبرز خدمات حكومية مجانية من جهاز تنمية المشروعات.. إنفوجراف

يتيح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددا من الخدمات أبرزها الإعفاء من بعض الرسوم والإسهام في دعم المشاريع الصغيرة بالتوريد في العقود الحكومية بنسبة 40%.



الإسماعيلى يعلن تعيين طلعت يوسف مديرا فنيا لمدة موسم الإسماعيلى يعلن تعيين طلعت يوسف مديرا فنيا لمدة موسم

أعلن عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية للنادى الإسماعيلى، نجاح ناديه فى الاتفاق مع طلعت يوسف المدير الفنى السابق للاتحاد السكندرى ليتولى مهمة المدير الفنى للدراويش بالموسم الجديد خلفاً لإيهاب جلال الذى رحل لتدريب بيراميدز، وقال عماد سليمان فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:" اتفقنا مع طلعت يوسف على تدريب الإسماعيلى لمدة موسم قابل للتجديد موسماً أخر بالاتفاق بين الطرفين، وتم الاتفاق على تشكيل الجهاز المعاون له ويتكون من محمد صلاح أبو جريشة مديراً للكرة وأحمد عبد اللطيف مخطط للأحمال، ومحمد حمص مدرب عام بجانب مدرب عام أخر وهو إما منير عقيلة أو محمد إبراهيم، وخالد عبد الله مدرب لحراس المرمى".



التضامن توفر خدمة إشهار وتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية إلكترونيا لأول مرة التضامن توفر خدمة إشهار وتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية إلكترونيا لأول مرة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تخطو خطوات سريعة فى تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية فى كافة الخدمات والمؤسسات الحكومية والأهلية، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة والسرعة فى أداء الخدمات للمستحقين، والعمل على تحديث وتدقيق البيانات، وتحسين قواعد التحقق والاستهداف، وسرعة عمليات الاستعلام والتسجيل، وتقوية جسور التواصل مع الشركاء مما يعزز الثقة والمصداقية بينهم.



إعلان نتيجة القبول الإلكترونى للمرحلة الأولى بالجامعات الخاصة.. اعرف كليتك إعلان نتيجة القبول الإلكترونى للمرحلة الأولى بالجامعات الخاصة.. اعرف كليتك

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة القبول الإلكترونى للمرحلة الأولى بالجامعات الخاصة للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022، وذلك بترشيح 30220 (ثلاثين ألفًا ومائتين وعشرين) طالبًا فى هذه المرحلة.



منتخب مصر لكرة الصالات يخسر 9 / 0 أمام روسيا فى كأس العالم بليتوانيا منتخب مصر لكرة الصالات يخسر 9 / 0 أمام روسيا فى كأس العالم بليتوانيا

خسر منتخب مصر لكرة الصالات، بنتيجة 9 / 0 أمام نظيره الروسى فى افتتاح مشوار الفريقين فى كأس العالم لكرة الصالات فى ليتوانيا، وانتهى الشوط الأول بتقدم روسيا 3-0، قبل أن يضيف ستة أهداف فى الشوط الثانى.



محافظة الجيزة تسلم 375 أسرة من سن العجوز بالهرم وحدات مفروشة بحدائق أكتوبر محافظة الجيزة تسلم 375 أسرة من سن العجوز بالهرم وحدات مفروشة بحدائق أكتوبر

سلمت أجهزة محافظة الجيزة 375 أسرة من سكان منطقة سن العجوز العشوائية بالهرم- الملاصقة للأهرامات – وحدات سكنية مفروشة بمنطقة حدائق أكتوبر، كوحدات بديلة، لتوفير سكن ملائم لسكان المنطقة الغير أمنة و المعرضة للانهيار، وتهدد حياة السكان، حيث وفرت محافظة الجيزة وسائل لنقل السكان ومتعلقاتهم الشخصية.



محمد سعد: حسبى الله ونعم الوكيل فى اللى نشر خبر وفاتى وخض عائلتى وأصحابى عليا محمد سعد: حسبى الله ونعم الوكيل فى اللى نشر خبر وفاتى وخض عائلتى وأصحابى عليا

ردا على الشائعة التي انتشرت مؤخرا عن النجم محمد سعد من وفاته متأثرا بفيروس كورونا، أعرب النجم الشهير باللمبى عن غضبه الشديد من هذه الشائعة، ومن الذين أطلقوها.



غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالعاصمة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .