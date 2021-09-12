هي عارضة أزياء ومذيعة وممثلة شهيرة… حصدت لقب ملكة جمال لبنان عام 2010… فكر جيداً واختبر ذاكرتك ثم شاهد لتعرف من هي

كتب امير فتحي في الأحد 12 سبتمبر 2021 11:57 مساءً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر عامين علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

أنها الفنانة اللبنانية الشابة دانييلا رحمة التى نشرت صورة لها من طفولتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وانهالت التعليقات على تلك الصورة، فأعرب محبوها عن إعجابهم بالملامح الطفولية البرية التي كانت تتمتع بها فنانتهم ومـــازالت تحتفظ ببعضها حتى الآن.

صورة نادرة من طفولة الفنانة اللبنانية “دانييلا رحمة”

دانييلا رحمة هي عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية ولدت يوم 13 نوفمبر عام 1990، ملكة جمال لبنان للمغتربين عام 2010 مقدمة برامج وممثلة لبنانية، عام 2014 قررت العودة إلى لبنان، وقامت بتقدّيم برنامج إكس فاكتور إلى جانب الفنان باسل الزارو كما فازت بالمركز الأول بمسابقة دانسينغ ويذ دا ستارس رقص النجوم ( الموسم الثاني).

نرشح لك – “كأنها شقيقتها”.. والدة دانييلا رحمة​ تخطف الأنظار بجمالها وبمظهرها الشبابى – تعرفّوا إليها!

من ناحية أخري، خطفت الفنانة دانييلا رحمة الأنظار بجمالها من خلال مقطع فيديو قصيـــر نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل ” انستجرام ” حيث ظهرت دانييلا بنظارات شمسية و قبعة من القش و أظهر الفيديو جمال دانييلا و أنوثتها.

وعلّقـــت دانييلا على الفيديو : ” أستمتع بأسبوعي الصيف الأخيرين قبل أن نعود للتصوير “. ونال الفيديو إعجاب متابعي دانييلا الذين أكدوا على جمالها و جمال حضورها.

وعلى الصعيد الفني، من المنتظر ان تكون دانييلا رحمة حاضرة ببطولة الموسم الثاني من ” مسلسل للموت ” والذي سيعرض في رمضان 2022 من تأليف ندين جابر و إخراج فيليب أسمر ويشارك في بطولة العمل بالإضافة لدانييلا كل من محمد الأحمد و خالد القيش و ماغي بو غصن.

وكان العمل بموسمه الأول الذي عرض في رمضان الماضي قد حقق نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية ما دفع شركة ” إيجل فيلم ” المنتجة للمسلسل لإنجاز موسم ثاني منــــه.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت