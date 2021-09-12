بعد غيابه العام الماضي.. بدر الشعيبي يعود لدراما رمضان المقبل بمسلسل “هيا الروح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان السعودي، بدر الشعيبي، عن عودته إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى في رمضان 2022، وذلك برفقة الفنان ناصر عباس، من بوابة عمل يحمل اسم “هيا الروح”، وذلك بعدما غاب العام الماضي.

ونشر بدر الشعيبي، عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”، صورة له برفقة الفنان ناصر عباس، وأرفقها بتعليق نصه: “ونقول رجعنا للدراما الرمضانية 2022، من خلال مسلسل (هيا الروح)، بإذن الله سترون شيء يسركم”.

وتفاعل عدد كبير من الفنانين مع عودة بدر الشعيبي إلى الدراما الرمضانية، وعلقت الفنانة البحرينية حنان رضا، قائلة: “بالتوفيق يارب”.

وعلق الفنان الكويتي بشار الشطي، قائلاً: “حظ سعيد لكم اخي بدر الشعيبي، وناصر عباس”، كما عقب الفنان الكويتي علي الحسيني، مباركاً: “موفقين يارب”.

من جهته، كشف الفنان ناصر عباس عن اسم بدر الشعيبي في مسلسله الجديد وهو “فهد”، وعلق قائلاً: “يصير خير يا فهد”.

وكان الشعيبي قد نشر، عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”، صوراً له من كواليس تصوير كليب جديد لم يعلن عن اسمه بعد، ظهر خلاله جالساً على كرسي في موقع التصوير الذي كان عبارة عن حديقة منزل، بينما يقوم بتصويره أعضاء الفريق الذين ظهروا في الكادر.

وشوق الفنان السعودي جمهوره إلى كليبه الجديد الذي وصفه بـ”المفاجأة”، حيث علق على الصور التي نشرها، قائلاً: “لأجل من نحب.. سأسعى وأنجز كل ما هو مستحيل.. قريباً مفاجأة من العيار الثقيل”.