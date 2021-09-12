عبادي الجوهر يحيي حفل اليوم الوطني السعودي الـ91

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم عبادي الجوهر لإحياء حفل غنائي ضخم، يقام في المملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني السعودي رقم 91، وذلك يوم 23 سبتمبر الجاري.

ومن المنتظر أن يقدم عبادي الجوهر، في هذا الحفل، عدداً من أمتع أغانيه، التي يعشقها جمهوره الذي يلقبه بـ”أخطبوط العود”، بينما ترافقه في هذا الحفل المغنية السعودية هدى الفهد، التي ستقدم فقرة غنائية أيضاً.

وكشفت شركة “تذكرتك”، المسؤولة عن الحفل “البوستر” الخاص بهذا الحفل، من خلال تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، مشيرة إلى أن هذا الحفل سيقام على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وسينطلق في العاشرة مساء 23 سبتمبر.

وجاء في التعليق على البوستر: “‏بمناسبة اليوم الوطني السعودي، يحيي الفنان عبادي الجوهر رفقة الفنانة هدى الفهد حفلاً بالرياض بتاريخ 23 سبتمبر، ويبدأ بيع التذاكر مساء الإثنين”.

يذكر أن اليوم الوطني يمثل للسعوديين مفترقاً مهماً في تاريخهم، إذ قام الملك عبدالعزيز آل سعود في اليوم الوطني بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، حيث استطاع أن يوحد هذه المناطق تحت رايته، لتتشكل السعودية الحديثة.