شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الوديدي تحيى حفلاً غنائيًا على مسرح الزمالك 25 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة دينا الوديدى، حفلاً غنائيًا على مسرح الزمالك، يوم السبت الموافق 25 سبتمبر الجارى، والتي تقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وأعربت المطربة دينا الوديدى عن سعادتها بالمشاركة في الغناء ضمن فعاليات مهرجان القلعة في دورته التاسعة والعشرين، خلال استضافتها في برنامج "لايت شو" الذى يذاع على قناة الحياة، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى فى مشاركتها ولكنها تعد الثالثة أو الرابعة، مضيفة بأنها ستطرح البومها الجديد قريبا.

وعن مشاركتها مع الكينج محمد منير في حفلة أون لاين قالت: "مبسوطة جدًا خاصة إنه من أكثر المطربين الذين أستمع إليهم، واستفدت كثيرا من خبراته أثناء بروفات الحفل.

وأحيت مؤخرًا المطربة دينا الوديدي حفلا غنائيا على هامش فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء في دورته التاسعة والعشرين، تغنت من خلاله بالسيرة الهلالية، بعد البيبان، سكون، الحرام، دواير، تدور وترجع ، الله باقى، احسن لك يا بدر، الكون، كتر الوجع، كنت بخاف، يا جنوبى، ياللى معدى كما شاركتها غناء عدد من الأعمال صديقتها منة حسين.