شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يفاجئ جمهوره فى الشارع أثناء استقلاله لسيارته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي دواين جونسون الشهير بـ ذا روك، على توثيق لحظة مفاجأته لعدد من المارة فى الشارع أثناء قيادته لسيارته، لينشر الفيديو عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، لتوجيه الشكر لكل جمهوره فى عطلة نهاية الأسبوع الحادي من سبتمبر.

وسرعان ما تجاوب المارة مع النجم العالمي الذي يحظى بشعبية جارفة فى عالم السينما والأكشن، حيث تزاحم الكثيرون من السيدات حول نافذة السيارة التى كانوا يستقلونها.

وحرص "ذا روك"، منذ أيام على مشاركة متابعيه وجمهوره، بكواليس تدريباته القاسية التى يخوضها حاليًا داخل صالة الألعاب الرياضية استعدادا لفيلمه المقبل Black Adam الذى يجسد فيه دور بطل خارق فى عالم مارفل السينمائي.

وظهر ذا روك فى الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، وهو يخوض الكثير من التدريبات القاسية لرفع مستوى لياقته البدنية وبنيته العضلية، استعدادا لخوض تدريبات الفيلم الجديد، ووصف تلك التدريبات بأنها التى يتغلب بها على التعب والشعور السيئ.

وطرحت شبكة نتفليكس أول فيديو ترويجى لفيلمها الأكشن والدراما الجديد Red Notice، الذى يقوم ببطولته الثلاثى دواين جونسون، وريان رينولدز، وجال جادوت، ومن المقرر أن يصل الشبكة في 12 نوفمبر المقبل، واحتوى الفيديو الترويجى الذى وصلت مدته على دقيقتين و28 ثانية على عدد من اللقطات التشويقية لأبطال العمل.