فيفي عبده توجه رسالة لـ أصالة وترقص على أغنية "بنت أكابر" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة فيفي عبده، في مقطع فيديو جديد، وهي ترقص على أغنية "بنت أكابر" للفنانة السورية أصالة نصري.

ونشرت فيفي، الفيديو، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ووجهت رسالة لأصالة قائلة: "‏يا مساء الفل.. أغنية حبيبة قلبي الجميلة أصالة، أغنية (بنت أكابر) بحبها وبحبك".

يذكر أن الفنانة فيفي عبده، عانت خلال الفترة الماضية من أزمة صحية بسبب حقنة أخذتها بطريقة خاطئة في ظهرها، تسببت في حاجتها لإجراء عملية جراحية.

وأعلنت مؤخرا تعافيها، وسفرها للساحل الشمالي، لتقضي إجازتها، وبدأت في الظهور عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام".