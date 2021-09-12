بسمة بوسيل: "يارب يخلصني من الناس المنافقة الخاينة اللي في حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعربت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة النجم تامر حسني، عن تمنيها أن تخلو حياتها من المنافقين والخائنين، حسب تعبيرها.

وكتبت بسمة، في رسالة غامضة عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستجرام": "يارب يخلصني من الناس المنافقة الخاينة اللي في حياتي ويعوضني عن صبري".

كما أعادت بسمة نشر تدوينة لحساب يحمل اسم محبيها، وفيها: "اللهم خفف عن بسمة ثقل هذه الأيام وارزقها قوة الصبر واشرح صدرها وانزع منه ما استثقلته نفسها وأرح قلبها يارب".

وكانت بسمة بوسيل أهدت زوجها المطرب تامر حسني "تورتة" في عيد ميلاده وغنّت له مع جمهور حفله بالساحل الشمالي، أغنيته "كل سنة وأنت طيب" في نهاية أغسطس الماضي.