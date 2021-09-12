خالد النبوي لجمهوره: "محبتكم دعوة أمي الله يرحمها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان خالد النبوي، رسالة لجمهوره تزامنا مع احتفاله بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم الأحد 12 سبتمبر.

وكتب أحد متابعي النبوي تغريدة جاء فيها: "تويتر نقل ملكيته لخالد النبوي" وذلك احتفالا بعيد ميلاده.

ورد النبوي في رسالة لجمهوره قائلا: "الحمد لله.. محبتكم فضل وكرم من ربنا.. دعوة أمي الله يرحمها".

من ناحية أخرى، يشارك الفنان خالد النبوي في فيلم "أهل الكهف" بطولة كل من مصطفى فهمي، ومحمود حميدة وغادة عادل ومحمد ممدوح وريم مصطفى ومحمد فراج وبيومي فؤاد وأحمد عيد وعبد الرحمن أبو زهرة وهاجر أحمد وغيرهم.

وقام النبوي مؤخرا ببطولة الفيلم التسجيلي "مصر الحضارة" للتعريف بالآثار المصرية، واستعرض مجهودات الدولة لحفظ التراث والأبنية الأثرية، وذلك ضمن احتفالية نقل 22 مومياء ملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة في أبريل الماضي.