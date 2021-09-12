هكذا علّق محمد فراج بعد تكريمه عن دوره في مسلسل "لعبة نيوتن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان محمد فراج عن سعادته بتكريمه عن دوره في مسلسل "لعبة نيوتن"، من حفل جوائز "دير جيست"، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى الجمعة الماضية، وذلك في دورته الـ18 لهذا العام.

ونشر "فراج" صورًا له أثناء تكريمه عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "شكرًا تكريمي على دوري في مسلسل لعبة نيوتن، حب كبير لكل صناع هذا العمل الراقي وللجمهور الحبيب على تصويتهم ليّا".

مسلسل "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، ومايان السيد وغيرهم، من تأليف وإخراج تامر محسن، وعُرض في شهر رمضان الماضي.