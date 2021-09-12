قصة دخول وفاء مكي السجن بسبب تعذيب خادمتين.. وماذا قالت في أول ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة وفاء مكي، بعيد ميلادها اليوم الأحد الموافق 12 سبتمبر الجاري، بعدما شاركت في حوالي ما يقرب من مائة عملًا بين السينما والتليفزيون.

وفاء مكي من مواليد 12 سبتمبر 1966، حصلت على دبلوم تجارة، وبدأت مسيرتها الفنية في الثمانينيات، ومن أشهر أعمالها التلفزيونية: "ذئاب الجبل، بوابة المتولي، الشارع الجديد، سعد اليتيم، حواري وقصور" وغيرها، كما شاركت في أفلام منها: "المشهد الأخير، الجمالية، ضد الحكومة، إلا ابنتي، لحم رخيص، وغيرها.

وللفنانة وفاء مكي واقعة شهيرة، حيث قضت عقوبة السجن، بعد اتهامها بتعذيب خادمتين، وصدر ضدها في عام 2001 حكم بالسجن 10 سنوات.

وفاء مكي سُجنت في ديسمبر 2001، بعدما قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بمعاقبتها 10 أعوام مع الشغل والنفاذ، والسجن سنة لكل من والدتها ليلى الفار والفنان أحمد البرعي وابن خالتها سيد الفار وطليقها أيمن الغزالي، وإلزامهم جميعا بالتعويض المدني للمجني عليهما الخادمتين مروة وهنادي فكري عبدالمجيد، وذلك بعد تعذيب الخادمتين واحتجازهما وهتك عرضهما.

وأجرت آنذاك حوارا تلفزيونيا من داخل السجن وهي ترتدي البدلة البيضاء، ببرنامج "حديث المدينة" مع الإعلامي مفيد فوزي، وأكدت أنه يتم ابتزازها من أسرة الخادمات، موضحة أنها تقدمت بطعن على الحكم لكن تم رفضه، مضيفة: "مش حاسة بندم.. حاسة بظلم".

وخرجت بعد قضاء 3 سنوات في السجن عام 2004، لتتزوج مرة ثانية وتنجب ابنها "عمر" وتبتعد عن الأضواء.

وفي أول ظهور لها تليفزيوني بعد سجنها؛ أكدت وفاء خلال استضافتها في برنامج "القاهرة اليوم" في مارس الماضي، أنها تلقت عددا من العروض للمشاركة في الأعمال الفنية بعد خروجها من السجن مباشرة، ولكنها اعتذرت بسبب إصابة تعرض لها ابنها، حيث اضطرت للإقامة معه في المستشفى 4 أسابيع متصلة، ما جعلها تعتذر عن تقديم بعض الأعمال الفنية التي عرضت عليها.

وأضافت: "فترة ابتعادي كنت أتابع السينما والممثلين، وعُرض عليّ المشاركة في أعمال كثيرة، لكنني فضلت التواجد مع ابني، والذي كان وقتها صغيرا في السن، وأصيب بفيروس جعلنا نقضي شهرا كاملًا في المستشفى، ومناعته كانت ضعيفة، ونزولي للعمل كان سيجعلني أشعر بتأنيب الضمير".

وقالت وفاء مكي إن دخولها السجن شيء عادي بالنسبة لها، مضيفة: "معنديش أزمة الحمد لله، لكل جواد كبوة، بسميها حاجات funny، لو حطوا صحتي والسجن في كفة فالحمد لله أنا بصحتي، الأنبياء دخلوا السجن واتحبسوا، وبالنسبة لي لما تيجي في صحتي كده تبقى أحسن".‏

واختتمت: "اشتغلت بعد خروجي من السجن في مسلسلات، وبعدين اتجوزت وخلفت ابني بس هو دلوقتي بدأ يشد حيله وهبدأ أرجع خطوة خطوة".

يشار إلى أن أخر عمل شاركت فيه الفنانة وفاء مكي هو مسلسل "الكابوس" عام 2015 مع الفنانة غادة عبد الرازق.