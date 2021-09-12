محمد رمضان ينشر صورة وفيديو لنجليه بـ"حقيبة المدرسة".. وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه، صورة وفيديو لنجليه "علي وكنز" بـ"حقيبة المدرسة"، احتفالا بعودتهما للدراسة.

ونشر رمضان، الصورة والفيديو القصير عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "مرحبًا بالعودة إلى المدرسة".

وعلى جانب آخر، طرح محمد رمضان مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "على الله" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، عارفة عبدالرسول، تارا عماد، وهبة مجدي وغيرهم، ومن إخراج محمد سلامة.