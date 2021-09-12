شاهد.. منحوتة مدهشة بعنوان “ملعقة الحرية” إهداء لأسرى جلبوع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 17 دقيقة

كشف النحّات الكويتي ميثم عبدال، مساء اليوم الأحد، عن عمل منحوتة بعنوان “ملعقة الحرية“ تقديراً لأبطال عملية “نفق الحرية”، التي قام بها الأسرى الفلسطينين الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من ‎سجن جلبوع عبر حفر نفق.

وقال النحات الكويتي ميثم عبدال، عبر حسابه على “الانستجرام”، قائلاً: “ألف تحية إلى من أذاق الصهاينة مرارة الذل وكسروا جبروت تكبرهم لينتزعوا حريتهم من أشد سجونه”.

ويذكر أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت في وقت سابق أربعة من الأسرى المحررين، بعد قيامهم بالفرار من سجن جلبوع، عبر نفق قاموا بحفره.