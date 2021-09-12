شاهد.. مطعم صيني شهير يقدم معكرونة بالمخدرات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 30 دقيقة

تُعد المعكرونة من أكثر الأكلات التي يفضلها الكثيرون، ويتم يتحضيرها بعدة طرق منها بالشاميل أو الصلصلة وغيرها، ولكن هل سمعت عن مكرونة بالمخدرات؟!

واعترف صاحب مطعم صيني بأن مطعمه كان يقدم للزبائن المعكرونة مضافا اليها مخدر الأفيون بهدف إجبار رواد مطعمه على طلبها باستمرار.

تناولت قناة “الغد”، في تقرير مصور لها، بأن اعترافات صاحب المطعم الذي يدعى لي، بعد القبض عليه من الشرطة بمقاطعة جيانجسو بعد ورود معلومات تفيد بأن المطعم ربما يستخدم مكونات غير قانونية لجعل طعامه أكثر شهية، ويصيب زبائنه بالإدمان على أطباقه، بإضافة مسحوق قشر الخشخاش المخدر الأفيون إلى أطباق المعكرونة، وذلك في أواخر شهر أغسطس من هذا العام.

وانفضح أمر المطعم بعد تداول مقاطع فيديو تحذيرية من مطاعم مشبوهة تدس الأفيون في أطباقها لجعلها أكثر شهية، وتساءل أحد مشاهدي تلك المقاطع عما إذا كان مطعمه المفضل يفعل الأمر نفسه ثم تقدم هذا الزبون ببلاغ للشرطة بعدما ازدادت شكوكه.

وأظهرت نتائج فحص أطباق المعكرونة احتوائها على مستويات عالية من مواد البابافيرين والناركوتين ومركبات أخرى غير عادية، وبعد تعميق التحقيقات تم ضبط كميات كبيرة من زيت الفلفل الحار يحتوي على مواد مشتقة من الأفيون.