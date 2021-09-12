بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 4 دقائق مضت التعليقات على نادر الأتات يخيّر الجمهور بين أغنيتين مغلقة

متابعة بتجــرد: في خطوة تواصل جديدة مع الجمهور، طلب النجم اللبناني نادر الأتات من المتابعين، اختيار أغنيتهم المفضلة بين أغنيتي “ونطرتك” و”يا تارك” اللتين طرحهما في الفترة الماضية.

وما إن خيّر “الأتات” محبّيه بين الأغنيتين عبر صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك”، وخاصية “الستوري” بحسابه الرسمي في موقع “إنستغرام”، حتى انقسمت الآراء بينهم، فالبعض يفضّل اللون الشعبي الذي تنتمي إليه أغنية “ونطرتك”، والبعض الآخر يفضل الأغنيات العاطفية مثل “يا تارك.

أغنية “ونطرتك” من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ وأصدرها نادر الأتات في أبريل 2019 في عمل مصوّر من إخراج عادل سرحان وحقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة. وأغنية “يا تارك” من كلمات أحمد عبد النبي وألحان محمد عيسى وتوزيع عمر صباغ وأصدرها نادر الأتات بـLyrics Video تولى تنفيذه عادل سرحان أيضًا وحققت أكثر من مليوني مشاهدة منذ صدورها في أبريل 2020.

الجدير ذكره أن نادر الأتات طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة “حلّي عنا” كلمات وألحان جهاد حدشيتي وتوزيع روبير الأسعد.

وحقق كليب “حلّي عنا” الذي حمل توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان، وجاء بصورة فرحة تمنح الطاقة الإيجابية والتفاؤل بما هو قادم، نجاحًا لافتًا اذ يقترب من الثلاثة ملايين مشاهدة بعد وقت قصير من صدوره على قناة نادر الأتات الرسمية عبر موقع يوتيوب.

وكانت أغنية “حلّي عنا” قد حصدت انتشارًا واسعًا في الأيام الماضية، إذ تداول روّاد مواقع التواصل مقتطفات من العمل. بدوره قام نادر بمشاركة هذه اللقطات عبر حسابه في الستوري.