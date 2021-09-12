شبيهة “إليسا” تُثير ضجة علي مواقع التواصل.. شاهدوا الظهور الأول لها – بالصور

كتب امير فتحي في الأحد 12 سبتمبر 2021 08:57 مساءً - لكلّ فنانة شبيهتها، وبات للفنانة إليسا شبيهة ايضاً أشعلت تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بظهورها للمرة الأولى في بثٍ مباشر.

مروى، أو “شبيهة إليسا” كما أطلق عليها البعض، أثارت جدلاً واسعاً عبر منصّات التواصل بعدما أعاد مجموعة من النشطاء نشر منشوراتها بكثافة في الساعات الماضية.

بدورها، تنفي الشابة مروى وجود أي شبهٍ بينها وبين الفنانة إليسا، فتفاوتت الآراء بين من وجدها شبيهة لملكة الإحساس وبين من إعتبر أنها تعتمد المكياج عينه فقط.

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هذا وتحيى إليسا، حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا في باريس يــــوم 6 نوفمبر، وشوقت إليسا جمهورها للحفل قائلة عبر حسابها بـ انستجرام: “للمرة الثالثة في أولمبيا لا يمكنني الانتظار لأراكم جميعا”.

ووقفت إليسا على مسرح أولمبيا للمرة الأولى في العام 2017 والمرة الثانية كانت في العام 2019 وحققت حفلاتها هناك وقتها نجاحا كبيرا، وتستعد للمرة الثالثة الوقوف على نفس المسرح فى نوفمبر.

كما شوقت النجمة اللبنانية إليسا، جمهورها لأعمالها الجديدة بشكل مختلف، حيث غردت عبر حسابها بـ تويتر، واكتفت فقط بكتابة: “جاهزين للمهمة التالية”، ليتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ويعلقون على تغريدتها ويخمنون أنها تستعد لطرح أغنية جديدة.

الجدير بالذكر أن إليسا، أحيت يـــوم 17 يونيو الماضي، حفلا غنائيا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركها في نفس الحفل بالفقرة الثانية الفنان اللبناني وائل كفوري.

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