روجينا تحتفي بتكريمها كأفضل ممثلة.. “بنت السلطان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفت الفنانة روجينا بحصولها على تكريم خاص في حفل «دير جيست» الذي أقيم أمس، كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل بنت السلطان، حيث شكرت جميع زملائها بالمسلسل وعلى الجهد الذي بذلوه ليتم منحها هذه الجائزة.

ونشرت روجينا صورها خلال حفل التكريم الذي أقامته مؤسسة «دير جيست»، وعَلّقت على الصور عبر حسابها على «انستغرام»، قائلة: الحمد والشكر لله.. أغلى جائزة من دير جيست على دوري في مسلسل بنت السلطان»، وأضافت: «شكراً للجمهور.. شكراً لكل صناع مسلسل بنت السلطان.. شكراً لكل زملائي في المسلسل اللي غمروني بحبهم».

وتابعت روجينا في الثناء على التكريم: «أهدي الجائزة دي لرفيق الرحلة السند أشرف زكي وبناتي».

تكريم روجينا بالأمس يعد ثاني تكريم حصلت عليه خلال أسبوع، حيث أعلنت عن اختيار مسلسلها «بنت السلطان» كأفضل مسلسل من قبل مهرجان «الفضائيات العربية»، من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، نشرت صورة وكتبت تعليقاً عليها معلنة حصدها الجائزة: «الحمد والشكر لله.. بنت السلطان شكراً جداً مهرجان الفضائيات العربية».

وشارك روجينا في بطولة «بنت السلطان»، عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، وأحمد مجدي، وسوسن بدر، وندى موسى، ومحمود حجازي، وحسن أبو الروس، ومحمد مهران، ونانسي صلاح، وأحمد بدير، وبيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.